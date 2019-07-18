Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin, ortak üretici olduğu F-35 programından askıya alınması kararından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

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