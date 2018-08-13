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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ekonomi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomideki son gelişmeler üzerine önemli bir açıklama yaptı. Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ekonomi açıklaması

Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  2. İbrahim Kalın
  3. açıklama
  4. ekonomi
  5. dolar

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28022 sa önce
    Ondan çıkacak, bundan çıkacak, şöyle çıkacak, böyle çıkacak. Ne laf yaptınız beee. İcraat sıfır. Tek çıkan, milletin cebinden çıkan, oda artık çıkmayacak, kalmadı çünkü vereceği bir şey. Çıkaracaksan ilk önce ABD gavurunu incirlikten çıkarın. Size inancı kalmayan bu millete bunlar gavurun karşısında durmak için somut adım atıyorlar diye inanır belki ozaman bu laflarınız itibar kazanır. Şu anda sözlediğiniz hiç bir şeyin somut adımı yooookkk.İnanmıyorum size ve sizlere. Bana ve bu millete inanma sebebi verin belki o zaman kuru ekmeği bırak sadece su ile yaşamaya razı geliriz. Çünkü biliriz ki gerçekten bu gavurlara karşı çaba sarf ediyorlar.
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