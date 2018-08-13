Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ekonomi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomideki son gelişmeler üzerine önemli bir açıklama yaptı. Kalın, "Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:38
Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın"Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve diğer kurumlarımız, finansal istikrar için gerekli adımları atıyorlar. Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır." dedi.
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