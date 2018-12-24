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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürücektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil."

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:54
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Türkiye, terörle mücadelesini en kararlı şekilde sürdürücektir. Bunun için ne İsrail'den ne başka bir ülkeden izin alması, onay alması diye bir şey söz konusu değil."

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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