Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Trump'a, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğu" yanıtını verdi

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14 Ocak 2019 Pazartesi 03:33
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 03:33
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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