0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Halen 241 olan General sayısı 30 Ağustos 2019 itibariyle 233 olacaktır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada ayakta kalmanın bedeli var"
    1. Binali Yıldırım: "Bu coğrafyada ayakta..
    2. Hacı adaylarının Hira Dağı’na zorlu..
    3. Rus savaş gemisi 'Perekop' Çanakkale..
    4. Giresunspor, Erzurum kampını tamamladı
    5. 2019 YAŞ terfi listesi son dakika..
    6. Polis ortada kaldı, 5 araba birbirine..
    7. "Kozmik Oda kumpası" davası
    8. MİT ve polisten ortak operasyon!..
    9. Didim Belediyesi kursiyerlere bağlama..
    10. Sivasspor, Cumhuriyet Kupası’nda..
    11. İrfan Özsert kimdir nerelidir? İrfan..
    12. Adıyaman’da uyuşturucu operasyonu
    13. AK Partili vekiller kurbanlarını..
    14. Boş evde çıkan yangın paniğe sebep oldu
    15. BM, Suriye'deki hastane saldırıları..
    16. Avrupa Koleji bursiyerlerine..
    17. Mehmet Yiğiner ve Murat Cavcav, TSYD..
    18. Başkan Uysal’dan, çay servisli empati..
    19. Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas;..
    20. Kastamonu’da, Kanyon ve Doğa Sporları..
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'