Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi."
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi.
01 Ağustos 2019 Perşembe 16:55
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "14 General ve Amiral bir üst rütbeye yükseltildi."
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