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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Konya’da konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), ‘Carmina Burana Konseri’ ile Selçuklu Kongre Merkezinde Konyalı sanatseverlerle buluştu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:52
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Konya’da konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), ‘Carmina Burana Konseri’ ile Selçuklu Kongre Merkezinde Konyalı sanatseverlerle buluştu.


Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve Konya’da sanat ve kültürel faaliyetlerin merkezi haline gelen Selçuklu Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, hafta sonu iki gün boyunca konserler gerçekleştirdi.Şef Rengim Gökmen yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilen Carmina Burana adlı eser dinleyicilerle buluştu. Konya’nın ilgisinden ve misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen,“Yalnız ülkemizin değil belki de dünyanın en eski kurumsal sanat yapılarından birisi olan, 1826 yılında kurulan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası olarak bir kez daha Konya’da olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının sanatını en iyi şekilde icra eden özel bir yapıya sahip olduğunu belirten Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da orkestra şefi Rengim Gökmen’e çiçek takdim ederek, orkestranın uzun bir süre ara vermeksizin yine Konya’ya teşrif etmelerini dile getirdi.


Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müdürü Altan Kalmukoğlu’na çiçek takdiminde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, Selçuklu Kongre Merkezinde 2 yıla yakın bir sürede hem ulusal hem de uluslararası programlara ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi; “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramıza, Selçuklu Kongre Merkezinde 2 gün üst üste icra ettikleri programlar için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konserin bizim için çok önemli bir özelliği bulunmakta. Çünkü 200 yıla yakın bir geçmişi ile dünyanın en köklü sanat gruplarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasını Konyamızda ve Selçuklu Kongre Merkezinde ağırlamak nasip oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Davetimizi kabul eden orkestramıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve özel bir gece yaşattınız. Salonumuzu dolduran Konyalı hemşehrilerimize, sanatseverlere özellikle teşekkür ediyorum. Valimizin de belirttiği gibi yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızı ilimizde tekrar ağırlamak istiyoruz. Genel Müdürümüz Altan beyin şahsında şefimize ve tüm orkestra ekibimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:52
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