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Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası Konya’da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 170 kişilik dev kadrosu ile senfoniyi buluşturacağı ‘Carmina Burana’ ile Konya’da izleyici karşısına çıkacak.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:55
Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrası Konya’da sahne alacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), 170 kişilik dev kadrosu ile senfoniyi buluşturacağı ‘Carmina Burana’ ile Konya’da izleyici karşısına çıkacak.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirecek Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu, Selçuklu Kongre Merkezi’nde 170 kişilik dev kadrosu ile izleyici karşısına çıkacak. 1924 yılında Atatürk’ün emriyle İstanbul’dan Ankara’ya taşınan CSO, geldiği günden bugüne hiç ara vermeden sanatseverler ile buluşuyor. Yurt içinde ve yurt dışında, kucuk büyüky üzlerce salonda konserler vermiş olan CSO, Carl Orff’un 1937 yılında hazırladığı ve ilk gösterimine yine o yıl giren; Carmina Burana adlı dev eseri ile ilk defa Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahne alacak. Konseri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Şef Rengim Gökmen yönetecek. Grand Prix ödülünün sahibi ve aynı zamanda Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak görev yapan Soprano Görkem Ezgi Yıldırım, büyük başarılara imza atan ve ilk Türk kontratenor olan Kaan Buldular ve en genç baritonlardan birisi olan Faik Mansuroğlu solist olarak katılacak. Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonunda verilecek konserde, orkestraya Burak Onur Erdem yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu eşlik edecek.


Sanatseverler, 22 Haziran 2019 Cumartesi ve 23 Haziran 2019 Pazar akşamı saat 20.00’de "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konserleri"ni izleyebilecek.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:55
  1. sanat
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