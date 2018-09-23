Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 25 aday katılacak

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Adayın siyasi partiler tarafından sunulduğunu belirterek, 6 adayın ise girişim grupları tarafından katılacağını ifade etti. 25 aday arasından adaylıklarını geri almak isteyenlerin en geç 16 Ekim'e kadar MSK'ya başvurmaları gerekiyor. Son başvuru tarihinden sonra tüm adaylar oy pusulalarına dahil edilecek.

Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Ekim'de düzenlenecek.