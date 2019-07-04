Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400’lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı’nın verdiği tarih vardı. Temmuz’un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksin
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400’lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz.04 Temmuz 2019 Perşembe 12:18
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "(S-400’lerin teslimatı) Haftaya geldiği zaman göreceksiniz. Cumhurbaşkanı’nın verdiği tarih vardı. Temmuz’un birinci haftası geçti, ikinci haftasına giriyoruz. Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz" dedi.
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