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Mustafa Elitaş'tan 'oy pusulası' açıklaması

AK Partili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı pusulasının nasıl olacağına ilişkin açıklamada bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 12:26
Mustafa Elitaş'tan 'oy pusulası' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Habertürk TV'de erken seçimle ilgili soruları yanıtladı. Elitaş, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçiminde kullanılacak pusulayla ilgili detaylar hakkında da bilgi verdi.

İşte ayrıntılar:

Elitaş, "2 oy pusulası var. Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği pusulası. İttifak Milletvekili pusulasısında yer alacak. Cumhurbaşkanı adaylarını partiler zaten açıkladı. Cumhurbaşkanlığına aday olmak için şartlar belli. Ya 100 bin imza toplayacaksınız ya da 20 milletvekilinin imzası ile aday gösterileceksiniz. Cumhurbaşkanlığı pusulasında sadece adayın ismi olacak. Siyasi partiler çıkacak diyecek ki ben Erdoğan'ı destekliyorum diyecek. Vatandaşı yöneltecek. İttifak milletvekilliği için yapılan düzenleme. Cumhurbaşkanının seçileceği pusulada adayın ismi, resmi ve mühür yeri olacak. İttifak adı yer almayacak, aday ismi yer alacak. " dedi.

İYİ Parti'nin seçime girmesinin önünde engel var mı sorusu üzerine Elitaş, "Seçim kanunu belli. Bu bizim meselemiz değil, YSK'nın işi" diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:26
  1. Mustafa Elitaş
  2. İYİ Parti
  3. uyu pusulası

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