Mehmet Ali Yalçındağ kimdir? Cumhurbaşkanlığı Politika Kurul atamaları

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına atamalar yapıldı. İş adamı Aydın Doğan’ın kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ’ın eşi iş adamı Mehmet Ali Yalçındağ Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'na atandı. Peki Mehmet Ali Yalçındağ kimdir? Mehmet Ali Yalçındağ nereli ve kaç yaşında?

Mehmet Ali Yalçındağ kimdir?

Doğan Holding yönetim kurulu üyesi ve Doğan Yayın Holding başkan vekilidir. Mehmet Ali Yalçındağ, 1964 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Ali Yalçındağ, üniversite eğitimini 1989 yılında İngiltere’nin başşehri Londra’da “American College in London” üniversitesinde tamamlamıştır. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın damadıdır.

1990 yılında Doğan Dış Ticaret'te çalışmaya başladı. 1991 yılında Doğan Holding İcra Komitesi'nde ve 1992 yılında da Milliyet Gazetesi'nde genel müdür yardımcısı olarak görev aldı. 1996 yılında Doğan Holding'teki medya şirketleri Doğan Yayın Holding çatısı altında birleştirilirken Mehmet Ali Yalçındağ, bu kuruluşun yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi. 1999 yılında da Doğan Yayın Holding'in icra kurulu başkanlığına getirildi.

Mehmet Ali Yalçındağ, Arzuhan Doğan Yalçındağ ile evlidir ve iki çocuğu vardır. TÜSİAD Üyesi olan Mehmet Ali Yalçındağ, Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA ) Türkiye Başkanı, Türkiye Reklam Konseyi Başkanı olmasının yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Üyeliği, WEF Medya Yöneticileri Üyeliği de yapmaktadır.

2012 yılından itibaren Rusya’nın lider arama motoru olan “Yandex Türkiye”nin CEO'sudur.