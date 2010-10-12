'Cumhurbaşkanlığı makamına haksızlık’

TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Şandır, CHP’nin, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla ilgili iddialarını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Türkiye’nin çok daha önemli, ciddi meselelerinin olduğunu ifade etti. Türkiye’yi bu tür konularla meşgul etmenin topluma saygısızlık olduğunu belirten Şandır, “Başörtüsü sorununu veya Sayın Cumhurbaşkanlığı makamını bu türlü tartışmaların içine çekmeyi haksızlık olarak görüyoruz, topluma saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Herkes inancını özgürce yaşamalıdır ve herkes inancını özgürce yaşayanlara da saygı göstermelidir” diye konuştu. Konunun bu anlamda tartışılmasını doğru bulmadıklarını ve bu tartışmanın içerisine girmeyeceklerini belirten Şandır, MHP milletvekillerinin davete katılıp katılmama kararını özgür iradeleriyle vereceklerini söyledi. Şandır, “Bu anlamda MHP olarak bir karar almayı gerekli görmüyoruz” dedi. Şandır, bir başka soru üzerine de, CHP’yi başörtüsü konusuyla ilgili sözlerinin gereğini yerine getirmeye davet ederek, “Başörtüsü sorunu çözülmelidir. Başını kapattığından dolayı insanların eğitim hizmetinden yoksun bırakılmasını kabul edemeyiz. CHP, bu soruna çözüm üretme sözünü yerine getirmelidir” diye konuştu.