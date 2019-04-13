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Cumhurbaşkanlığı, Küresel Grip Salgını genelgesi Resmi Gazete’de

İnfluenza ve Küresel Grip Salgını (Pandemi)’nın önlemesi ve salgın ile mücadele kapsamında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

13 Nisan 2019 Cumartesi 07:14
Cumhurbaşkanlığı, Küresel Grip Salgını genelgesi Resmi Gazete’de

İnfluenza ve Küresel Grip Salgını (Pandemi)’nın önlemesi ve salgın ile mücadele kapsamında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Genelge’de, pandemi’nin önlenmesi ve pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesine yönelik talimatlar yer aldı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’de, influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığı olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak seyreden influenza’nın (grip), zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgınlara sebep olması ile zaman zaman da küresel çapta görülen ve pandemi olarak adlandırılan salgınlara yol açabildiği ifade edildi.


Genelgenin devamında influenza ile ilgili olarak influenza virüslerinin, genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı yeni tipte bir influenza virüsü ortaya çıkabildiği ve insandan insana kolayca geçiş yeteneği kazanabildiği, yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandeminin ortaya çıkabildiği belirtildi.


Genelgede, nüfusun büyük çoğunluğunu etkileyebilecek böyle bir pandemi ihtimaline karşı kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlerin sıralaması şöyle yer aldı:


“Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” (Plan) www.grip.gov.tr adresinde yayımlanacak, konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmeler ve güncel duyurular, bu adresten düzenli olarak yapılacaktır.


Pandemi sırasında yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve pandeminin toplumdaki etkisinin azaltılması amacıyla valiliklerin koordinasyonunda, planda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak “Pandemik İnfluenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı” hazırlanacak, sekreterya il sağlık müdürlüklerince yürütülecektir.


Küresel bir grip salgınında hizmet sunumunun aksamaması amacıyla il sağlık müdürlükleriyle işbirliği içinde pandemi hazırlık çalışmaları yapılarak hastaneler ve tedavi merkezlerinin yanı sıra kamu kurumlarında da sağlık hizmeti verilebilmesi için ilde ihtiyaç duyulan ek hizmet, birim, alan, araç ve malzemelerin tedariki ile bunların hizmete sunulması planlanacaktır.


Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla merkezde Sağlık Bakanlığı, illerde ise valiliklerin koordinasyonunda il sağlık müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve iş birliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Sağlık Bakanlığınca takip edilecektir.


Pandemi döneminde kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirler alınacak, “Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı” ve “Pandemik Influenza İl Hazırlık ve Faaliyet Planı”nın uygulanması ve bu kapsamdaki görevlerin yerine getirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve destek bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca ivedilikle sağlanacaktır”

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 07:14
  1. doğa

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