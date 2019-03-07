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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "koruyucu aile yemeği" verildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar için verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun ve Nil Karaibrahimgil de koruyucu aile uygulamasıyla ilgili mesajlarını paylaştı.

07 Mart 2019 Perşembe 23:46
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "koruyucu aile yemeği" verildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu aileler ve devlet koruması altında büyüyen çocuklar için verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun ve Nil Karaibrahimgil de koruyucu aile uygulamasıyla ilgili mesajlarını paylaştı.

Emine Erdoğan'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında koruyucu aileler, devlet koruması altında büyüyen çocuklar, iş insanları, sanatçılar ve gazetecilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde verdiği yemekte, sanatçılar Şükriye Tutkun, Bengü ve Nil Karaibrahimgil birer şarkı seslendirdi.

Şarkısını seslendirmeden önce koruyucu aileliğin önemine dikkati çeken bir hikayeyi anlatan Nil Karaibrahimgil, "Çocuk sormuş, 'Anne ben senin karnından mı doğdum? O da 'Sen benim yüreğimden doğdun' demiş. Herhalde bundan daha güzel, yüreğinden doğurduğu çocuğu evine kabul etmekten; ona kalbini, yüreğini, yuvasını açmaktan daha büyük bir şey olamaz." dedi.

Karaibrahimgil, oğluna yazdığı "Benden Sana" isimli şarkıyı bu sefer koruyucu aileler için söyledi.

- "Güzel şeyler olmaya devam ediyor, olacak da"

Şükriye Tutkun da "Arda Boyları" isimli türküyü seslendirmeden önce yaptığı konuşmada, "Güzel şeyler olmaya devam ediyor, olacak da. Hepinizi kutluyorum, koruyucu aile olan, düşünen arkadaşlarımı. Bu organizasyon gerçekleştiren Sayın Hanımefendi, Sayın Bakanımız ve tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

 

Yemekte, çocuklar da keyifli anlar yaşadı. Karaibrahimgil ve Tutkun şarkılarını seslendirirken birçok çocuk sahnede neşeyle dans etti.

Yemekte, Emine Erdoğan'ın daha önce yan flüt hediye ederek müzik çalışmalarına destek olduğu, devlet koruması altında yetişen, müzik alanında ulusal ve uluslararası başarılara sahip Merve Başoğlu da kardeşleri Muhammet ve Büşra ile özel bir dinleti sundu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 23:46
  1. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
  2. koruyucu aileler
  3. Nil Karaibrahimgil
  4. Şükriye Tutkun
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

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