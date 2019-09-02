Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adli Yıl açılışı

Adli Yıl Açılışı'nda konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu açıklamalarda bulundu.

Feyzioğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımızın çok büyük emek ve katkılarıyla hazırlanan yargı reform paketinde çözüm vardır. Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir.

15 Temmuz darbesi basit bir şey değildi. Ülkemizi iç savaşa sürükleyecek bir hain plandı. Milletimiz topyekun buna karşı durmuştur. HSK'nın yapısı kuvvetler ayrılığını sağlamalı.