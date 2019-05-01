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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs yemeğine katılanlar duygularını anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılan çeşitli meslek gruplarından işçiler, duygularını aktardı

01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:34
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs yemeğine katılanlar duygularını anlattı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği'ne katılan ve Erdoğan ile aynı masada bulunan çeşitli meslek gruplarından işçiler duygularını dile getirdi.

Yemeğe katılan ve emekli olduktan sonra Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi için gönüllü ressamlık yapan Necdet Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi haklarını önemsemesi ve taşeron sorununu çözmesinin vatandaşlar için büyük bir nimet olduğunu belirtti.

Erdoğan ile programda sohbet etme fırsatı bulduğunu aktaran Köylü, "Erdoğan'a Göbeklitepe'yi resmeden bir yağlı boya çalışmasını hediye etme fırsatı buldum. Cumhurbaşkanımızın Allah yar ve yardımcısı olsun. Taşeron ve güvenlikçiler hakkında yaptığı icraatlar inkar edilemez. Hayatları kurtuldu insanların. Benim yakinen şahit olduğum konular bunlar." diye konuştu.

Küçük bir kızı ölümden kurtaran işçi Oğuzhan Akgün ise davet için Erdoğan'a teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanıma, Belediye Başkanıma ve herkese teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımla selamlaşma imkanı da bulmuş oldum. Herkesin işçi bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:34
  1. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Yemeği

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