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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de beyaza büründü

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:35
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de beyaza büründü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar altındaki fotoğrafları paylaşıldı.

Ankara'da gece boyunca etkili olan yoğun kar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve çevresini de beyaza bürüyerek, güzel manzaralar oluşturdu.

Cumhurbaşkanlığının Twitter ve Instagram hesaplarında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Beştepe Millet Camisi'nin kar manzaralı fotoğraflarına yer verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:35
  1. 15 Temmuz Şehitler Anıtı
  2. Beştepe Millet Cami
  3. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  4. kar manzaraları

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