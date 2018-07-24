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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan başkanlıklar hangileri

Son dakika olarak açıklanması bekleniyordu ve bugün açıklandı. Cumhurbaşkanlığı KHK’sı açıklandı. KHK’ya göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kuruldu.

24 Temmuz 2018 Salı 08:37
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan başkanlıklar hangileri

Son dakika olarak açıklanması bekleniyordu ve bugün açıklandı. Cumhurbaşkanlığı KHK’sı açıklandı. KHK’ya göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kuruldu.

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki yeni başkanlık kuruldu. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.  Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:37
  1. RTÜK
  2. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özaslan
  3. Strateji başkanlığı
  4. Bütçe Başkanlığı
  5. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı

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