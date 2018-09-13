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Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarına göre; Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak güncellendi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:12
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun adı değişti

Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. "Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA'nın haberine göre; Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Aynı kararnamede, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri de belirlendi.

ASKERİ ADALET İŞLERİ VE KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİ ADI
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:12
  1. resmi gazete

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