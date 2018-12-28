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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek - Bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara, talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak - Bakan yardımcıları da emeklilik veya yaşlılık aylığına ilişkin bu düzenlemeden yararlanacak

28 Aralık 2018 Cuma 06:53
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların emeklilik veya yaşlılık aylıklarına ilişkin düzeleme yapıldı.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ve Bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanacak.

- Bakan yardımcıları da düzenlemeden yararlanacak

Söz konusu kararname ile görevlerine atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazanan Bakan yardımcıları da talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı alacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 06:53
  1. Cumhurbaşkanlığı
  2. kararname
  3. Resmi Gazete

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