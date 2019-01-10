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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 9 bakanlığın teşkilat yapılanmasındaki Hukuk Müşavirlikleri kaldırılarak Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlükleri kuruldu.
10 Ocak 2019 Perşembe 07:33
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:33
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Resmi Gazete
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