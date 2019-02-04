Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı 4 saat 15 dakika sürdü.





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