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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

10 Eylül 2019 Salı 20:30
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 3 saat 30 dakika sürdü.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:30
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

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