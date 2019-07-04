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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:23
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, 5 saat 10 dakika sürdü.


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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı

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