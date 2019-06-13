Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bitti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.
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