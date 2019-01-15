ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,"Bizim için S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir." dedi.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'dan S-400 ve Patriot alımına ilişkin soru üzerine Kalın, "Bizim açımızdan S-400 alımı ile Patriot füzelerinin alınması arasında hiçbir illiyet ilişkisi, korelasyon, şartlı ilişki söz konusu değildir. Yani 'Bunu alırsanız, öbürünü alamazsınız, Patriotlar geldi, S-400'den vazgeçin' tarzı teklifleri, biz geçerli kabul etmediğimizi daha önce de ifade ettik. Bu pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Kalın, Türkiye'nin kendi milli güvenlik çıkarları ve askeri planlamaları çerçevesinde istediği ülkeden istediği askeri teknolojiyi alabileceğine işaret etti.

Patriotlarla ilgili yapılan teklife değinen Kalın, bunun bir müzakere süreci olduğunu bildirdi. Teklifin geldiğini, Savunma Sanayii Başkanlığının bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kalın, "ABD Dışişleri Bakanlığı da Kongreye, bu satışın yapılmasına dair olumlu bir görüşü belirtmişti." diye konuştu.

Kalın, gelen teklifin, "Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve taleplerini ne kadar karşıladığına" ilişkin bir müzakerenin yapıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu birçok kere ifade etti. Bizim orada 3 temel kriterimiz var. Birincisi fiyat, ikincisi teslim tarihi, üçüncüsü de teknoloji transferi ve ortak üretim. Bu şartları yerine getirmesi halinde Patriot ile anlaşma yapılabilir, Patriot füzeleri de alınabilir. Bu şartları karşılamaması halinde müzakereler devam eder.

Ama bizim S-400 ile hem fiyat hem teslim tarihi hem de ortak üretim konusunda ulaştığımız bir nokta var. Bunun gerisine düşecek bir teklifin çok fazla yol alamayacağını da tahmin etmek zor olmasa gerektir. İlgili birimlerimiz müzakerelerini sürdürecekler ama bizim kriterlerimiz ve beklentilerimiz bellidir. Türkiye bu konuda da bütün verileri değerlendirip, müzakereleri tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz etmek suretiyle de nihai kararını verecektir."

- "4'ünün birden paket halinde tamamlanması planlanıyor"

İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."

- "Herkes kendi yerinde oyunu kullanmalı"

Kalın, "seçmen kaydırma" iddialarının Kabine Toplantısı'nda gündeme gelip gelmediği ve buna yönelik somut bir çalışmanın İçişleri Bakanlığınca yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, "Bu konu kısa da olsa bugün Kabine Toplantısı'nda gündeme geldi. İçişleri Bakanımız da bilgi arz etti." dedi.

Erdoğan'ın da "seçmen kaydırmaya" olumlu bakmadığına işaret eden Kalın, şunları kaydetti:

"Herkes kendi yerinde oyunu kullanmalı. Fakat başka sebeplerle adres bildirim sistemine girmeyle ilgili çeşitli sorunların yaşandığını biliyoruz. YSK geçenlerde bununla ilgili listeleri de açıkladı, birtakım farklı rakamların ortaya çıktığı görüldü. Bununla ilgili YSK çalışmasını yürütüyor. Partideki, Genel Merkez'deki arkadaşlarımız da bu konuyu yakından takip ediyorlar.

İdeal olan, herkesin kaydını yaptırıp, yani seçmen kaydını biran önce yaptırıp, oyunu kullanacak şekilde hazırlığını yapmasıdır. Eksiklerin bir kısmı, adres bildirim sistemine girmemekten veya başka gerekçelerle insanların bildirim yapmamasından kaynaklanıyor. Bu konu yakın takip ediliyor. Yani bu kategoride olan vatandaşların sayısının en aza indirilmesiyle ilgili çalışma da İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Tabii nihai olarak YSK'nin bu konuda birtakım tedbirleri ve tasarrufları da söz konusu olabilir."

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuya olumlu bakmadığını yineleyerek, "Zaten bizim böyle bir faaliyetimiz ve çalışmamız söz konusu değil. Herkesin gerçek adresinin olduğu yerde oyunu kullanması esastır." dedi.

(Sürecek)