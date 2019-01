ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Ocak Çarşamba Moskova'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceğini belirterek, "Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu Rusya ile koordine etmek amacıyla olacak. Hem Suriye hem de ikili konuları etraflı şekilde ele alma imkanımız olacak." dedi.

Kalın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 3 ana başlıkta 4 sunum gerçekleştirildiğini aktaran Kalın, ilk olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Yargı Reform Stratejisi çerçevesinde hazırlanan yeni strateji belgesine ilişkin sunum yapıldığını söyledi.

Bu konudaki toplumsal istişareler ve çalıştayların devam edeceğini dile getiren Kalın, yargı sisteminin reforme edilmesi, daha aktif hale getirilmesi, adaletin daha hızlı dağıtılması, yargı yükünün hafifletilmesi ve diğer başlıklar altında bu konuları geniş bir şekilde ele almaya devam edeceklerini vurguladı.

Kalın, çalışmalar tamamlandığında nihai şeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arz edileceğini ve kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, konuyla ilgili toplantıda hem bir sunum hem de müzakere kısmı olduğunu aktardı.

İç ve dış tehditlerle ilgili İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından 2 güvenlik sunumu yapıldığını belirten Kalın, iç ve dış güvenlikle ilgili farklı terör örgütlerinin tehditleriyle alakalı son gelinen noktanın değerlendirildiğini ifade etti.

- "Türkiye bağımsız bir şekilde kararını verir ve bunları uygular"

Dışişleri Bakanlığının da bölgesel ve küresel gelişmelerle ilgili sunumu olduğunu kaydeden Kalın, "Bu sunumlar çerçevesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrasında yaşanan gelişmeleri de kapsamlı bir şekilde takip ediyoruz. Kabine toplantısında da bu konuyu etraflı bir şekilde ele alma imkanımız oldu." dedi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız takdim konuşmalarında Türkiye'nin iç ve dış güvenlik tedbirleri konusunda hiçbir zaman en ufak bir tereddüde mahal bırakmadan gerekli çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapmaya devam edeceğini ifade ettiler. Türkiye yumuşak ve sert gücün, siyasetin ve diplomasinin bütün imkanlarını kullanarak hem sahada hem de masada olmaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde akıllı güç unsurları seferber edilmek suretiyle ülkemizin çıkarları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği her satıhta, her vakitte teminat altına alınmaya devam edecek. İster Suriye'de, ister Irak'ta, ister başka bölgelerde olsun terörle mücadele, Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam edecek." ifadesini kullandı.

PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C terör örgütlerine karşı, bütün imkanlar seferber edilmek suretiyle seçim dönemine girilen günlerde bu mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Kalın, "Elbette Türkiye bölgesel konularda adım atarken komşularıyla müttefikleriyle ortaklarıyla belli konuları istişare eder, koordine eder ama adım atmak söz konusu olduğunda Türkiye'nin milli çıkarları çerçevesinde egemen bir ülke olarak bağımsız bir şekilde kararını verir ve bunları uygular." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik yoğun bir trafiği olduğuna işaret eden Kalın, "İl ziyaretleri devam edecek. Bu arada bir yurt dışı seyahatimiz de olacak. Önümüzdeki hafta 23 Ocak Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'ya, Moskova'ya bir ziyareti olacak. Özellikle ABD'nin çekilme kararı sonrasında ortaya çıkan durumu, Ruslarla koordine etmek amacıyla günübirlik bir ziyaretimiz olacak. Burada hem Suriye konusunu hem de enerji, ekonomi, ticaret, ulaştırma gibi ikili konuları etraflı bir şekilde ele alma imkanımız olacak." bilgisini paylaştı.

Kalın, bu hafta Hırvatistan Cumhurbaşkanının, şubat başında ise Yunanistan Başbakanının Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

- "İdlib'de böyle bir hareketliliğin başlaması manidar"

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan, "İdlib, Suriye'nin en önemli terör üslerinden biri haline gelmiştir. Rusya, varlığına tehdit oluşturmaya başlayan bu konuda gerekli adımları atacaktır." açıklamasının hatırlatılması ve iddiaların doğru olup olmadığına yönelik bir soruya Kalın, şöyle cevap verdi:

"Bu konu ve Suriye'nin diğer alanlarında yaşanan gelişmeler etraflı bir şekilde Moskova'da yapılacak görüşmelerde ele alınacak. İdlib Mutabakatı ve ateşkesi çerçevesinde o bölgede yaklaşık 10 kilometrelik bir askeri güçlerden arındırılmış bir bölge oluşturuldu. Buranın güvenliği bizim tarafımızdan sağlanıyor. Bu çemberin dışında Ruslar, iç tarafında bizim askerlerimiz, 12 gözlem noktamız bulunuyor. Buradaki amacımız, bu bölgenin her tür askeri faaliyetten, terör eyleminden arındırılması, İdlib'de yaşayan sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması.

Bu, iki önemli toplantıda hem Soçi hem de İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan toplantılarda bir karara bağlandı. İstanbul'daki Dörtlü Zirve'de de ilan edildi. O günden bugüne Suriye'nin diğer bölgeleriyle kıyasladığınızda İdlib'de görece olarak istikrarlı bir ortamın bulunduğunu ifade edebiliriz. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın diplomatik başarısı olarak kayda geçti zaten. Orada zaman zaman meydana gelen hareketlilikler çoğu zaman rejim tarafından suistimal edilmekte, oraya saldırı için bir bahane olarak kullanılmaktadır. İlginç bir durum da var. Bizim tam Münbiç yol haritasını tamamlayıp, ABD'nin çekilme kararı sonrasında Fırat'ın doğusuyla ilgili birtakım önemli kararları alma arifemizde İdlib'de böyle bir hareketliliğin başlaması, rejim tarafından ihlallerin, oraya dönük saldırıların yapılması manidar. Bu bir tesadüf değil."

- "İdlib Mutabakatı ihlal edildiğinde bundan herkes zarar görecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuları Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile ele alacağını belirten Kalın, şöyle devam etti:

"İstihbarat başkanlığımız bu konuyu yakinen takip ediyor. Diplomatik kanallardan da ilgili arkadaşlarımız bunun görüşmelerini yapıyorlar. İdlib'deki amacımız başta neyse bugün de o. Amacımız o bölgedeki insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Şu veya bu grubun veya rejimin bunları bahane ederek oraya dönük saldırıları, İdlib Mutabakatı'nın ihlali anlamına gelir. Burada Rus tarafının da rejimi bu konuda uyarması, belli bir kontrol altında tutması gerekmektedir. Aksi halde İdlib Mutabakatı ihlal edildiğinde bundan herkes zarar görecektir."

Kalın, Türkiye'nin İdlib'de herhangi bir çatışmanın olmasını arzu etmediğini vurgulayarak, "Bunun için de arkadaşlarımız, hem istihbari hem de askeri kanallarımız yoğun çalışma yürütüyor. Bizim 12 askeri gözlem noktasında bulunan askerlerimiz tam da bu güvenliği sağlamak amacıyla orada bulunuyorlar. Arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyorlar. Bu konuda ilgili bütün tarafların üzerine düşeni yerine getirmesi halinde İdlib'de tekrar istikrar ve barış ortamını sağlama imkanımız olacaktır." dedi.

(Sürecek)