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Salim Atay kimdir? Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay oldu

24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme geçilmesinden sonra bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ofislere atamalar yapılıyor.Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur Cumhurbaşkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlığına ise Doç. Dr. Salim Atay getirildi. Peki Doç. Dr. Salim Atay kimdir?

18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:18
Salim Atay kimdir? Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay oldu

24 Haziran seçimleriyle birlikte yeni sisteme geçilmesinden sonra bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan ofislere atamalar yapılıyor. Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur Cumhurbaşkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Yatırım Ofisleri Başkanlığına ise Doç. Dr. Salim Atay getirildi. Peki Doç. Dr. Salim Atay kimdir?

Salim Atay Kişisel Bilgiler:

Doktora Yaptığı Üniversite: Marmara Üniversitesi

Doktora Yaptığı Alan: Yönetim ve Organizasyon

Öğretim Alanları: İş Psikolojisi, Bireysel Farklılıkların Yönetimi, Örgütsel Davranış, Davranış Bilimleri, Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Araştırma Konuları : Lider Yönetici Becerileri, Politik Yeti, Narsisizm, Kariyer Yönetimi

Güncel Yayınlardan Örnekler:

- "Eastern Culture-Oriented Leadership Competency Scale", (with Lvina E., Çirakoglu B., Dogan A. & Gulmez N.), Journal of Strategic and International Studies, Volume IX, Number 3, ISSN:2326-3636, p. 100-111, 2014.

 - "Political Skill for Global Managers: Does Political Skill Affect Internationalization?" (Ayan, D. & Gencer, B.), European Association Work and Organizational Psychology Congress, Münster, Germany, 2013.

- “Measure Invariance of the Political Skill Inventory (PSI) across Five Countries” (Lvina, E., Johns, G., Treadway, D., Blickle, G., Liu, Y., Liu, J., Zettler, I., Solga, J., Noethen, D. & Ferris, G.), International Journal of Cross-Cultural Management (SSCI), Volume 12, Issue, p. 171-191, 2012.

- “The Standardization of Myers-Briggs Type Indicator into Turkish: An Application on Students”, Journal of Instructional Psychology, Volume 39, Issue 2, 2012.

- "Improvable Managerial Skill: ‘Political Skill’ with its Theoretical and Empirical Aspects", Review of Public Administration (SSCI), Volume 43, Issue 2, p. 65-80, 2010.

Kitaplar:

 - “İş ve Meslek Danışmanlığı”, (Abacı, R., Aras, S., Balcı, F. İ., Bayraktaroğlu, S., Bayram, F., Bozkurt, Ö., Çelik, C., Çolakoğlu, B. E., Demir, K., Dural, E. Y., Erdal, F., Erdoğmuş, N., Kaya, Y., Kaya, M., Okur, M. E., Okutan, M.,. Özcan, E. D, Özdemir, Y., Özdevecioğlu, M., Şenkal, A., Şirin, A., Taşkıran, E. ile, Atay, S. (Editor), Altan Özyurt Press, Ankara, 2011.

 - “Çalışan Narsist: Örgütler, Liderler, Yöneticiler ve Astlar (Narcissist Workers: Organizations, Leaders, Managers and Subordinates)”, Namar Publication, İstanbul, 2010.

 - “İş Yaşamında Politik Yeti: İş Verimliliği Üzerine Etkisi (Political Skill at Work: The Effects on Work Productivity)” (Ferris, G. R., Davidson, S. L., Perrewe, P. L. ile), Namar Publication, 2nd Edition, İstanbul, 2010.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 12:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. salim atay
  4. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı

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