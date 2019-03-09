Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atay, Atatürk Üniversitesini ziyaret etti

Doğu Anadolu Kariyer Fuarına katılmak üzere Erzurum’a gelen Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek çeşitli birimlerde incelemelerde bulundu.

Üniversite ve çalışmaları hakkında Atay ile bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin “Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını” dikkate alarak eğitim, AR-GE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürüterek yoluna devam ettiğini belirtti. Yaklaşık 400 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birinin Atatürk Üniversitesi oluğuna dikkat çeken Çomaklı, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Atay, Birimleri Ziyaret Ederek Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Doç. Dr. Salim Atay’ı Rektörlük makamında ağırlayan Çomaklı, daha sonra Atatürk Üniversitesinin yakın zamanda açılan önemli birimlerine yönelik çalışmalarını anlattı.

Öncelikle Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Ofisi ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü gibi birimleri ziyaret eden Akay burada birim yöneticilerinden bilgi aldı.

Daha sonra Atatürk Üniversitesinin Yeni Nesil Üniversitesi Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yeni faaliyete geçirilen Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ve alt birimlerini gezen Salim Atay, direktörlüğün Atatürk Üniversitesinin vizyonuna yakışır bir birim olduğunu vurguladı.

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM) ve Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine de gitmeyi ihmal etmeyen Akay, “İlerlemiş bir teknolojik alt yapıya sahip olan Atatürk Üniversitesi akademik ve idari personelini Rektör Çomaklı nezdinde tebrik ediyorum” dedi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Bilgi Paylaşımında Bulunuldu

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimiyle (BAP) yakından ilgilenen Doç. Dr. Salim Atay, ziyaret esnasından BAP Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin’den detaylı bilgi edindi.

Ziyaretlerin ardından, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, Doç. Dr. Salim Atay, bölge üniversite rektörleri rektör yardımcıları, araştırma merkez müdürleri ve birim yöneticilerinin katıldığı genel bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, YÖK Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK’ün politikalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Keskin, konuşmasının önemli bir bölümünde, Rektör Çomaklı tarafından bizzat yürütülen ve devlet üniversitelerine örnek teşkil edebilecek “Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ile ilgili bilgiler verdi. Keskin, konuşmasında yeni nesil üniversite kapsamında oluşturulan birimlerin yapılandırılma çalışmalarına, proje çıktılarına ve önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalara yer verdi.

Son olarak Kariyer Merkezi ziyaretiyle Atatürk Üniversitesi mesaisini noktalayan Atay, yapılan bu incelemelerin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Atay: “Atatürk Üniversitesi Dünyada İlk 200’de Olmalı”

“Gördüğüm kadarıyla Atatürk Üniversitesi mükemmel bir alt yapıya sahip. Hem akademisyen, hem de öğrenci kalitesi bakımından ileri bir seviyede” diyen Doç. Dr. Salim Atay, üniversitenin bütçesini köklü değişiklikler yaptığı alanlara yaymasının, kendisini klasik bir üniversite olmaktan çıkardığını aktardı.

Atay: “Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleri sıralamasında ilk 500’de değil, ilk 200’de olması gerekiyor. Çünkü alt yapısı bunu destekliyor ve kaldırabilecek güçte. Çevre üniversitelere örnek olabilecek projeleri var. Diğer üniversitelerimiz Atatürk Üniversitesi ile el ele vererek yeni çalışmalar yapabilirler. 62 yıllık bir birikimden faydalanmak kendileri için bulunmaz bir fırsat olacaktır” dedi.