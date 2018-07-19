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Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin başına Fecir Alptekin gelecek

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ofislerden biri olan İletişim Ofisi'nin başkanlığına Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin getirilecek.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:39
Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin başına Fecir Alptekin gelecek

Sabah, ATV ve A Haber gibi yayın kuruluşlarını bünyesinde barındıran Turkuvaz Medya Grubu'nun Kurumsal İletişim Direktörü Fecir Alptekin, Beştepe’de oluşturulan İletişim Ofisi'nin başkanlığına getiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yurt dışı seyahatinde gazetecilere bu ofisin başına bir kadın yöneticinin getirileceğini açıklamış ancak isim vermemişti.

10 YILDIR SABAH-ATV'DE GÖREV YAPIYOR

Superhaber TV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini vermediği kadın yöneticinin, on yılı aşkın süredir Sabah-Atv grubunda Kurumsal İletişim Departmanı'nda yöneticilik yapan Fecir Alptekin olduğu öğrenildi. "Genç, atak ve girişimci" kimliği ile bilinen Alptekin'in bu göreve getirilecek olması herkes kadar medya kulisleri için de büyük sürpriz oldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Beştepe'de oluşturulan kurul ve diğer başkanlıklara atanan isimleri de açıklaması bekleniyor. Göreve atanacağı konusulan Alptekin'in aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkati çekti.

FECİR ALPTEKİN KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi'nin Başkanlığı'na getirileceği belirtilen Fecir Alptekin kimdir? İtalyan Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Fecir Alptekin, medyadaki kariyerine Cumhuriyet ve Yeni Binyıl gazetelerinde muhabir-editör olarak başladı. Daha sonra Halkla İlişkiler, İletişim ve Pazarlama sektörüne girdi. Novartis Pharma, TUSİAD, Türk Reklam Ajansları Derneği ve Memorial Sağlık Grubu'nda çalıştı. 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanı olarak görev yapıyor. 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:39
  1. ATV
  2. Sabah
  3. Turkuvaz Medya
  4. Fecir Alptekin
  5. Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi

YORUM YAZ

  • she-ezshe-ez1 sa önce
    Ne güzel sadece ve sadece yeteneklerinden dolayı bu vazıfeye getirildi...
  • hak@gmail.com[email protected]57 dk önce
    Memlekette baska kimse kalmadı da bunumu getirdiler yazılar olsun gecmısınde calıstıgı yerler belli okudugu okullar belli takıldıgı ınsanlar belli....daha sozum yok daha milli adam yokmu memlekette bu mılletle dalga gecermıs gıbı bunu getıreceklermıs...hacı yakısıklıdan tutunda hakan albayraktan tutunda onlarca adam var...yazıklar olsun...elestri kapısı yavas yavas aralanıyor..
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