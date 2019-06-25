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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da Türkiye paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi öncesinde Tokyo'da "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele" başlıklı panel düzenlendi

25 Haziran 2019 Salı 17:36
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Tokyo'da Türkiye paneli

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi öncesinde başkent Tokyo'da, "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele" başlıklı panel düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkanlığın düzenlediği G20 Liderler Zirvesi öncesindeki "Türkiye Konuşmaları" kapsamında, "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Başkanlığın tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğü adımlardan biri olan "Türkiye Konuşmaları" panel serisinin yeni durağı Tokyo oldu. "Değişen Dünyada Türk Dış Politikası-Küresel Zorluklar ve Bölgesel Tehditlerle Mücadele" başlıklı panel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı G20 Liderler Zirvesi öncesinde düzenlenmesi dolayısıyla önem taşıyor.

Tokyo'da Yunus Emre Enstitüsü Japonya Temsilciliğinde gerçekleştirilen panele, Japon siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç Buğra Kanat ve Institute of Developing Economy- JETRO Temsilcisi Dr. Yasuhi Hazama konuşmacı olarak katıldı.

Panelin moderatörlüğünü Sasakawa Vakfı Türkiye Masası Eski Sorumlusu Dr. Akira Matsunaga yaptı.

Değişen dünya düzeninde Türk dış politikasının değerlendirildiği panelde, küresel zorluklar ve bölgesel tehditlerle başa çıkma pratikleri ele alındı. Türkiye-Japonya arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara da dikkat çekilen panelde, iki dost ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi vurgusu yapıldı.

Panelde ayrıca, farklı coğrafi konumlara sahip olsalar da küresel iş birliği konusunda Türkiye ve Japonya arasında geliştirilecek iş birliğinin stratejik önemine işaret edildi. Bu bağlamda, G20 Zirvesi'nin iki ülke açısından önemli bir fırsat olduğu belirtilen panelin ardından Tokyo'da yaşayan Türk toplumu kanaat önderleriyle bir toplantı gerçekleştirildi.

Türk heyeti, programın ikinci gününde Japon Nikkei Gazetesi temsilcileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 17:36
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

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