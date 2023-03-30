Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Memleket Partisi İpek Özkal'ın istifa ettiğine yönelik dolaşan iddiaları yalanladı.
DMM'den yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti” haberleri doğru değildir. Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak partisindeki görevine devam ettiğini açıklamıştır." ifadeleri kullanıldı.