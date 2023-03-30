  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil

Yeniakit Publisher
2023-03-30 18:52:00 -
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından açıklama: Haberler doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Memleket Partisi İpek Özkal'ın istifa ettiğine yönelik dolaşan iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal partisinden istifa etti” haberleri doğru değildir. Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal, şahsi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak partisindeki görevine devam ettiğini açıklamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muharrem İnce, sert tepki gösterdi! Muhalefetten Memleket Partisi'ne operasyon
Muharrem İnce, sert tepki gösterdi! Muhalefetten Memleket Partisi'ne operasyon

Siyaset

Muharrem İnce, sert tepki gösterdi! Muhalefetten Memleket Partisi'ne operasyon

CHP'li belediyenin işçi kıyımına Memleket Partisi'nden tepki
CHP'li belediyenin işçi kıyımına Memleket Partisi'nden tepki

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li belediyenin işçi kıyımına Memleket Partisi'nden tepki

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23