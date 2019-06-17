0553 313 94 23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki topyekûn direnişle elde edilen 15 Temmuz demokrasi zaferinin üçüncü senesinde darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:15
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ülke genelindeki topyekûn direnişle elde edilen 15 Temmuz demokrasi zaferinin üçüncü senesinde darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor.


15 Temmuz 2016’da Türkiye en uzun ve zorlu gecelerinden birini yaşamış ve yeni günün sabahına yeni bir kurtuluş destanıyla girmişti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ve dünyanın gözleri önünde meydana gelen hain darbe girişimine karşı kahraman Türk milleti onurlu bir direniş ve eşi görülmemiş bir cesaret ortaya koyarak dünya halklarına anti-demokratik müdahalelere karşı nasıl göğüs gerileceğini göstermişti. Ülke genelindeki topyekûn direniş ile elde edilen demokrasi zaferinin üçüncü senesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, darbe girişimine dair toplumsal hafızayı diri tutmak için 15 Temmuz konulu Kısa Film ve Senaryo Yarışması düzenliyor. Yarışma ile milli şuurun gelişimine katkı sağlanması, 15 Temmuz ile ilgili nitelikli içerikler üretilmesi ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Başvuruların 12 Temmuz’a kadar alınacağı proje kapsamında film dalında bu yıl içinde üretilmiş kurmaca film, belgesel, animasyon, sanal gerçeklik ve deneysel filmler yarışacak. Senaryo dalında ise 15 Temmuz temalı tüm özgün senaryo içerikleri kabul edilecek.


Yarışmacılar, projelerini yarisma.15temmuz.gov.tr adresinden dijital olarak da gönderebilecek. Başvuru sürecinin ardından projeler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenecek jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması’na katılan film ve senaryoların değerlendirilmesi sonucunda “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Senaryo” olmak üzere iki dalda toplam 4 ödül verilecek. Detaylı bilgi, başvuru şartları, ödüller ve başvuru formu için yarisma.15temmuz.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapunaru, Yukatel Denizlispor’da
    1. Sapunaru, Yukatel Denizlispor’da
    2. Dolu üzüm bağlarında zarara yol açtı
    3. Yılmaz, Balkanlar’dan bronz madalya..
    4. 2019 okula başlama yaşı kaç? Okula..
    5. "Kaleci Antrenör Eğitimi" Samsun’da..
    6. VakıfBank’tan enflasyona endeksli yeni..
    7. Dünyayı korkutan nükleer yarış!..
    8. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    9. Üniversite öğrencileri yerli..
    10. Ihlamur ne zaman toplanır? Ihlamurun..
    11. ‘Gri’ kategoride aranan 3 terörist..
    12. Aylardır aranan ceset kayalıklarda..
    13. Tire Devlet Hastanesine uluslararası..
    14. Vali’den Başkan Yanmaz’a hayırlı olsun..
    15. Malgaç Köprüsü’ndeki Kuva-yi Milliye..
    16. TİM Olağan Genel Kurulu’ndan..
    17. Havuz ve denize girenlere "kulak..
    18. Gaziosmanpaşa'da feci yangın! 200'e..
    19. Etkili yağmur ağaçları devirdi
    20. Söke Ovası Sulama Birliği’nde işten..
    21. Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı
    22. Bolu’da sağanak yağış su baskınlarına..
    23. Mecliste ’su zammı’ gerginliği
    24. Reklam müdürü hayatını kaybetti
    25. Mustafa Denizli İran’a gitti
    26. İlk bin ihracatçı arasında..
    27. Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama..
    28. Jandarmaya anlamlı hediye
    29. İngiliz bakandan ABD Başkanı Trump'a..
    30. 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve..
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Hani 'her şey çok güzel' olacaktı? Uğur Dündar, Tunç Soyer'e isyan etti
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!