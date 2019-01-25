Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına yeni görev
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek25 Ocak 2019 Cuma 15:49
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının Prof. Dr. Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütüleceği öğrenildi.
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