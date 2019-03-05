Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 29 iletişim uzman yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat'ta yapılan sınavın ön eleme sonuçları yayımlandı05 Mart 2019 Salı 19:02
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 29 iletişim uzman yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat'ta yapılan sınavın ön eleme sonuçları açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan duyuruya göre, Başkanlık tarafından ilana çıkılan 29 iletişim uzman yardımcısı pozisyonu için 16 Şubat 2019'da yapılan sınav sonuçları, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresi üzerinden yayımlandı.
Sınav sonuçlarına ilişkin detaylı bilgiye, "https://www.iletisim.gov.tr/turkce/duyurular/detay/iletisim-uzman-yardimcisi-on-eleme-giris-sinavi-sonuc-duyurusu"ndan ulaşılabilecek.
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