Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan H
IHAAW164848-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof.27 Şubat 2019 Çarşamba 16:54
IHAAW164848-SIY/27-02-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Bir ömür boyunca Büyük Türkiye ve adil bir dünya idealinin peşinden giden, yasak ve engellere karşı verdiği mücadeleyle Türk siyasetinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının 8. yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum."27.02.2019 16:48:48TSINNNN
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