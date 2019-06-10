Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum.Olayı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum.Olayın takipçisi olacağız" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.