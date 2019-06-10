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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum.Olayı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum.Olayı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı’nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum.Olayın takipçisi olacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:21
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