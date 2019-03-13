Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir" sözleriyle yanıt verdi13 Mart 2019 Çarşamba 12:54
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine, Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözleriyle yanıt verdi.
Altun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri üzerine, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ocak 2009'da Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e yönelik konuşmasının görüntülerini paylaştı.
Paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu etiketleyen Altun, mesajında Albert Einstein'ın "Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir." sözlerine yer verdi.
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