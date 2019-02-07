Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Foreign Policy listesi paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun:- "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Foreign Policy dergisinin Küresel Düşünürler listesine ilişkin Twitter'dan mesaj paylaştı. Altun, paylaşımında, "Foreign Policy'nin Küresel Düşünürler listesi (en hafif tabiriyle) ilginç. Madem çıtayı bu kadar yükselttiniz, gelecek sefere gerçekten liyakat sahibi birini seçmeye ne dersiniz?" ifadelerini kullandı. Altun, mesajına çocuk programı Susam Sokağı'nın kukla karakterlerinden Kurabiye Canavarı'nın hareketli bir görselini de ekledi.

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