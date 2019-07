Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’dan “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun mesajında, kamuoyunun ülke ve dünyadaki gelişmelere dair gerçek, doğru ve güvenilir bilgiler içeren haberlere ulaşmasını temin etmek demokrasinin en temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak şunları dedi:

"Çok sesli, etkin ve özgür bir medya ortamının varlığı demokratik kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Mesleğin gerektirdiği sorumluluğun bilinciyle bireyleri ve toplumu sağlıklı ve eksiksiz bilgilendirmek için çaba gösteren basın mensupları kritik bir fonksiyon icra etmektedir. Haber alma hakkının korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilmesi ve olgunlaşması süreçlerinde basın çalışanlarının önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Ülkemize karşı ulusal ve uluslararası arenada oluşturulmaya çalışılan dezenformasyona karşı da en büyük görevlerden biri yine basın mensuplarımıza düşmektedir. Dezenformasyonun, yalan haberin kolaylıkla yayılabildiği günümüzde, toplumun doğru ve gerçek bilgiye erişimi ilkeli ve objektif medya çalışanlarının sayesinde mümkün olabilmektedir.Meslek ahlakı ve gazetecilik ilkelerine sadakatle bağlı kalarak bu büyük sorumluluğu üstlenen medya çalışanlarımızın daha rahat, daha özgür ve daha güvenli çalışma koşullarına sahip olabildikleri, emeklerinin karşılığını alabildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir medya ortamına kavuşmaları hassasiyet gösterdiğimiz ve desteklediğimiz konular arasında yer almaktadır. Dünyanın her köşesinde haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak adına savaşlara, afetlere, acılara tanık olan, her türlü zorluğa rağmen sorumluluk bilinciyle çalışan basın mensuplarımızın her daim yanındayız. Tüm şartlar altında büyük bir gayret ve özveri ile görevlerini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, her birine başarılar diliyorum."