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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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