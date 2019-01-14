Künye
Abonelik
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Kadın - Aile
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Seyahat
Ansiklopedi
Donald Trump'ı çıldırtacak haber!
Cumhurbaşkanlığı'ndan küstah Trump'a cevap!
Telefonla konuşması genç kızın sonu oldu
Meteoroloji uyardı! Bu illerde oturanlar dikkat
Çayırova Belediyesi'nden 13 milyon liralık arsa satışı
İran'da kargo uçağı düştü! İlk görüntüler
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Böyle vicdansızlık görülmedi!
Ormanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!
"Denktaş'ı rahmetle yad ediyorum"
Irak'ta kritik ABD görüşmesi!
Fatih'te korkutan yangın!
Türkiye Veteranlar şampiyon oldu!
Askeri helikopter hayat kurtarmak için havalandı
AK Partili isim açıkladı: Operasyonun...
İran'dan kritik adım: Paralı askerler devreye sokuldu
'Onu tanımıyorum' demişti! Gözaltına alındı
Başkan Erdoğan'dan Lefter mesajı!
Eski Beşiktaşlı Negredo'ya şok! Gönderildi
Ve Kucka gidiyor! İşte yeni takımı
Suriye'den kritik açıklama: İşbirliğine hazırız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Terör terördür ve kaynağında kurutulmalıdır. Türkiye Suriye'de tam da bunu yapmaktadır."
14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:52
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Günün Özeti
Bugünkü Akit
Gündem
FETÖ’cü siteler de kapatılsın
Gündem
Evlenme yaşı yukarı çekiliyor boşanmalar artıyor
Gündem
Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
İSLAM
Bir dakika bir fetva! Annesi ile babası arasında kalan biri ne yapmalıdır?
İSLAM
Siz ateşe koşuyorsunuz!
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
Trump çark ediyor
Abdurrahman Dilipak
Diplomasi fıkhı ve Rusya’yı anlamak
Ali Karahasanoğlu
Öğrenciler, Bekri Mustafa’lara mı emanet?
Atilla Özdür
Kan ağlatıcı yirmi beş’lik…
Av. Yaşar Baş
Beylikdüzü seçimleri
C. Yakup Şimşek
Türkçem Dile Gelse Ne Der
Fahrettin Dede
Suriyeli arkadaşım anlatıyor: Hayat bize güzel!
Hacı Yakışıklı
Yerel seçimde 2014’ten 2019’a ne değişir?
Hasan Aksay
Demokratik yapı, insani değerler üzerine inşa edilmeli
Hüseyin Öztürk
Mahmut Balcı
İbrahim Karataş
Bir çağdaşın Akit ziyareti
Vehbi Kara
Hasbünallahü ve ni’me’l-vekil
Yavuz Bahadıroğlu
Mekke’yi fethetmek!
Son Eklenen Haberler
FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
Piyasa güne artı rezervle başladı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye, 2018 yılında 1,5 milyon araç..
Cavaliers, Cedi'nin 20 sayısıyla..
Sanayi üretimi Kasım 2018'de bir..
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Asya borsaları
Donald Trump'ı çıldırtacak haber!
Brent petrolün varili 59,78 dolar
Ziraat Türkiye Kupa mücadelesi yarın..
Gram altın 229 lira seviyelerinde
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,..
Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu..
FETÖ’cü siteler de kapatılsın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
Endonezya'da düşen uçağın ikinci..
Şarkıcı Ferhat Tunç, adliyeye sevk..
Cumhurbaşkanlığı'ndan küstah Trump'a..
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
Katil Esed rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor!
MİKC 40 bin savaşçıyı devreden çıkarıyor! Türkiye yönetecek
Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!
Başkan Erdoğan: Tank palet fabrikasının satılması diye bir şey yok!
Günün Karikatürü
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan açıklaması: İnşallah devamını getirir
Sosyal medya provokatörünün maskesi düştü!
YORUM YAZ