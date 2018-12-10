Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cübeyr’in, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinin Türkiye’ye iade edilmesi talebimize verdiği yanıt hayal kırıklığı yaratmıştır."

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10 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:27
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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