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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"

18 Ocak 2019 Cuma 11:29
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Suriye'nin kuzeyinde) Yanıbaşımızdaki terörist bataklığını boşaltana kadar durmayacağız"

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 11:29
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