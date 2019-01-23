Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Suriye'deki tek hedefimiz, radikalleşmenin temelinde yatan sebepleri ortadan kaldırarak terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ayağa kalkmasını engellemek, savaşın yaralarını saracak fiziki ve toplumsal altyapıyı kurmak ve

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