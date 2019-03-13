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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein’ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi

13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein’ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • FatihFatih32 dk önce
    Süpersin Fahrettin Altun harika bir laf geçirmişsin Siyonist şeytana.Allahın laneti,peygamber efendimiz Hz Muhammed sav inlaneti ve kâinatta yaratılmış tüm meleklerin laneti Siyonist şeytanların üzerine olsun amin amin amin......

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