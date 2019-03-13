Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Netanyahu'ya Einstein’ın "Delilik aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir" sözüyle yanıt verdi
13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:49
Süpersin Fahrettin Altun harika bir laf geçirmişsin Siyonist şeytana.Allahın laneti,peygamber efendimiz Hz Muhammed sav inlaneti ve kâinatta yaratılmış tüm meleklerin laneti Siyonist şeytanların üzerine olsun amin amin amin......
YORUM YAZ