Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a yapılan saldırıyı kınıyoruz. Şiddet hiçbir koşulda tasvip edilemez. Konunun takipçisiyiz. Herkes bilmelidir ki bu saldırının failleri adalet önünde hesap verecektir” dedi.

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