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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır."

10 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "(Kaşıkçı cinayeti) Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosunun da bu suçun ortağı olduğu anlaşılmaktadır."
Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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