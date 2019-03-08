Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun ‘Kadınlar Günü’nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.08 Mart 2019 Cuma 18:28
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aileden iş dünyasına, sanattan siyasete hayatın her alanına sevgi, emek, şefkat ve umutla değer katan, omuz omuza yürüdüğümüz, yan yana durduğumuz tüm kadınlarımızın #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız" dedi.
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