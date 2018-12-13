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Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:- "İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık"- "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz" - "İmar Barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz"

13 Aralık 2018 Perşembe 14:57
Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladıklarını belirterek, "İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinesinin eylem planını açıkladı.

Ankara'da yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Erdoğan, "Bu kaza tüm boyutlarıyla incelenecek, sorumlular ortaya çıkartılacak ve gereken her şey yapılacak." ifadelerini kullandı.

"Kurdaki kısa süreli dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık." diyen Erdoğan, kişisel çıkarı için 81 milyonluk "Türkiye gemisi"nin altını oymaya çalışanların kesinlikle fırsat bulamayacaklarını ve onlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Yaşanılan sıkıntılara rağmen ilk 100 günlük icraat programında yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "İlk 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık." dedi.

"İkinci 100 Günlük Eylem Planı'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemin yol haritası olacağına inandığım 5 yıllık Cumhurbaşkanı Programı'nı tamamlayarak uygulamaya koyuyoruz... Gençlerimize gelecek iş planlarında yardımcı olmak amacıyla üniversitelerimizin tamamında Kariyer Merkezleri kuruyoruz... İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi'ni devreye alıyoruz... Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz... 81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz."

- "Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz"

Yeni 100 günde FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatacaklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz.Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı projesinin ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz."

Cumhuriyetin 95'inci yıl dönümünün kutladığı 29 Ekim'de Türkiye'ye yeni bir zafer anıtı kazandırdıklarını anımsatan Erdoğan, "90 milyon yolcu kapasiteli ilk etabının açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı ülkemizin gurur abideleri arasında yerini almıştır." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 14:57
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. ikinci 100 Günlük İcraat Programı

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